https://static.news.ru/photo/5c7fdac2-9bc3-11e9-92e5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Elizabeth Xue Bai/Xinhua/Global Look Press

Правоохранительные органы предъявили обвинения в убийстве 18-летнему мужчине, который открыл стрельбу у одного из ночных клубов в Мельбурне весной текущего года.

По данным полиции, детективы вменяют обвиняемому два убийства и три покушения на убийство.

В ближайшее время он предстанет перед городским судом Мельбурна, — говорится в заявлении австралийского ведомства.

Также в ходе следствия полицейские арестовали 25-летнего местного жителя, который обвиняется в соучастии в убийстве, в хранении огнестрельного оружия и других правонарушениях. Суд рассмотрит его дело 2 июля.

Ранее News.ru писал, что инцидент произошёл 14 апреля около 03:20 по местному времени (13 апреля в 20:20 мск) возле клуба Love Machine в пригороде Мельбурна Праране. Злоумышленник скрылся с места преступления на чёрном внедорожнике Porsche, который позднее был обнаружен сгоревшим. Жертвами стрельбы стали два человека.