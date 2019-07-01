Окончание июня стало крайне продуктивным для президента США Дональда Трампа на азиатском направлении. Сперва «на полях» саммита G20 в Осаке ему и китайскому лидеру Си Цзиньпину удалось договориться о приостановке торговой войны между Вашингтоном и Пекином и о возобновлении переговоров. Позднее Трамп встретился с главой КНДР Ким Чен Ыном — стороны также пришли к согласию относительно продолжения диалога. Впрочем, в самих США договорённости американского президента были восприняты неоднозначно. С критикой в адрес Трампа выступили многие видные политики, поэтому закономерен вопрос: чем обернутся азиатские успехи для хозяина Белого дома, который всерьёз настроен на победу на выборах 2020-го?

Как отмечает в своей публикации издание The Washington Post, в числе проигравших от заключённого Трампом перемирия с Китаем — «ястребы» из администрации президента, включая госсекретаря Майкла Помпео, а также члены Конгресса, считающие, что американский лидер проявил слабость. Так, например, влиятельный сенатор Марко Рубио заявил, что любые уступки Пекину от главы США приведут к новому запрету от конгрессменов. По мнению политика, у них хватит ресурсов, чтобы преодолеть возможное в этом случае президентское вето.

Такого рода заявления, возможно, обусловлены неполным представлением оппонентов Трампа о том, что именно он делал и заявлял на G20, предположил в беседе с News.ru руководитель Школы востоковедения ВШЭ Алексей Маслов.

Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Поставив на паузу противостояние между КНР и США, президент не пошёл на какие-то системные шаги, — подчеркнул эксперт. — Он заявил о снятии запрета на поставки компании Huawei целого ряда элементов, но это не касается компонентов, затрагивающих американскую стратегическую безопасность. Более того, он пообещал Пекину содержательные, но жёсткие переговоры. Таким образом, Трамп сейчас по сути дела «раскачивает» КНР, демонстрируя наличие ряда рычагов для полного обрушения китайской экономики. С точки зрения торговых переговоров, его тактика правильная.

С тем, что ничего из ряда вон выходящего и вредящего США Трамп не совершил, согласен и старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин, напомнивший, что американского президента в политических кругах Вашингтона критикуют постоянно.

Перемирие с Китаем — лишь временная деэскалация конфликта без существенных уступок с любой из сторон. Трамп не пошёл на серьёзное смягчение позиции по Huawei, неясны перспективы новых торговых переговоров. Но временная деэскалация была нужна Вашингтону не меньше, чем Пекину, поскольку ситуация с рядом компаний, включённых в международные производственные цепочки с участием Китая, достаточно сложная, и вечно раскручивать конфликт невозможно, — отметил эксперт в разговоре с News.ru.

Другим объектом критики со стороны противников Трампа ожидаемо стала его встреча с Ким Чен Ыном. Ряд представителей Демократической партии назвали её бессмысленной для США, но выгодной северокорейскому режиму. По словам экс-мэра города Сан-Антонио Джулиана Кастро, заявившего об участии в предвыборной гонке, американский президент лишь «поднял реноме» Кима, а Джо Байден, считающийся основным конкурентом Трампа на 2020 год, считает, что действующий лидер вредит нацбезопасности, общаясь с диктаторами. Однако, как отмечает Алексей Маслов, в случае с Кимом важны обстоятельства встречи, демонстрирующие, что сам северокорейский лидер готов к диалогу:

Более того, было заявлено о скором старте переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова, что подтверждает правильность тактики и на этом направлении, — заявил Маслов.

Главы КНДР и США Ким Чен Ын и Дональд Трамп NEWSIS/Xinhua/Global Look Press

В случае с Северной Кореей Трамп демонстрирует стремление сдвинуть диалог с мёртвой точки, но, строго говоря, ни на какие необратимые уступки он также не пошёл, — напоминает, в свою очередь, Василий Кашин.

В целом же, несмотря на критику в адрес Трампа, российские эксперты оценивают его действия на азиатском направлении как прагматичные. Отказ от переговоров с Китаем, например, привёл бы к падению мировой торговли и ВВП, что невыгодно никому, включая США, считает Алексей Маслов. Отказ же от диалога с КНДР был бы чреват тем, что инициативу на Корейском полуострове могли перехватить Пекин и Москва.