Ущерб экономике США от шатдауна оценили в $6 млрд

https://news.ru/storage/news/146597ca9533ed946287b02fcb9cc042/357ed430-5b5e-432b-8786-8b086f6e7fce_850.jpg Michael Nigro/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Аналитики международного агентства S&P Global Ratings оценили потери экономики США из-за приостановки работы правительственных органов. По оценкам экспертов, шатдаун нанёс бюджету страны ущерб как минимум в $6 млрд.

«Несмотря на то, что шатдаун закончился, небольшое соглашение на Капитолийском холме, скорее всего, отразится на уверенности бизнеса и настроениях на финансовых рынках», — цитирует РИА Новости пресс-релиз S&P.

Как писал News.ru, сегодня Дональд Трамп подписал законопроект о прекращении шатдауна, который длился рекордные 35 дней. Согласно документу, работа всех министерств и ведомств, которые больше месяца оставались без бюджета, будет восстановлена до 15 февраля. Статьи о выделении $5,7 млрд на строительство стены на границе с Мексикой в законопроекте по-прежнему нет.

Президент США требовал от Конгресса обеспечить финансирование этого масштабного проекта, однако сенаторы-демократы наотрез отказались выделять средства. В итоге с полуночи 22 декабря 2018 года почти все правительственные структуры США прекратили работу. Без бюджета остались, в частности, Госдепартамент, Минюст, министерства внутренней безопасности, сельского хозяйства, транспорта и некоторые другие ведомства.