Уроженец США возглавил парламент Латвии

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Кришьянис Кариньш

Сейм (парламент) Латвии на заседании большинством голосов утвердил состав нового правительства республики во главе с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем. Он является уроженцем США и обладателем двойного гражданства.

Кандидатуру Кариньша поддержал 61 депутат из 100. Правящую коалицию сформировали из пяти партий. Демократическая партия «Согласие», которая выражает интересы русскоязычных жителей, осталась в оппозиции. Кариньш сообщил, что намерен укрепить международную роль Латвии в евроатлантическом пространстве. Глава латвийского парламента также обозначил три главные задачи кабмина.

«Первая — поднять благосостояние народа. Мы также должны обеспечить верховенство права и правосудие в стране и мы должны уменьшить неравенство во всех его проявлениях», — отметил политик.

Как ранее писал News.ru, Латвия окажется заложницей при любых столкновениях России и НАТО в регионе. В случае их вооружённого конфликта армия прибалтийской республики даже не успеет повоевать. Об этом рассказал бывший глава департамента стратегического планирования Генштаба Национальных вооружённых сил Латвии Раймонд Рубловский. По его словам, сейчас на территории прибалтийской республики размещена одна батальонная группа НАТО — около 1400 военнослужащих.