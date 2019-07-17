Уровень радиации на расположенных в Тихом океане Маршалловых островах, где США проводили ядерные испытания, намного сильнее, чем в районе Чернобыля и Фукусимы.
Специалисты Колумбийского университета взяли пробы почвы на четырёх необитаемых атоллах и обнаружили, что концентрация радиоактивных изотопов в ней значительно превышает этот же показатель в местах двух крупнейших ядерных катастроф, сообщает
Издание напоминает, что между 1946 и 1958 годами Соединённые Штаты провели 67 испытаний ядерного оружия на нескольких атоллах, которые в большинстве своем сейчас необитаемы.
По словам исследователей, работы по замеру уровня радиации важны, потому что власти республики рассматривают возможность заселения некоторых островов.
Ранее News.ru сообщал, что утечку радиации на затонувшей в 1989 году подлодке «Комсомолец» зафиксировали учёные в акватории северной Норвегии на границе с Мурманской областью. Уровень радиации превышает предельную норму в 100 тысяч раз. Специалисты бьют тревогу, потому что некоторое время назад на этом месте уровень радиации был в норме. Однако пока серьёзной угрозы для рыболовства в Норвежском море нет,