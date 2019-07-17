https://static.news.ru/photo/709ee826-a8ad-11e9-b486-fa163e074e61_1024.jpg Фото: facebook.com/MarshallIslandsNuclearTesting

Уровень радиации на расположенных в Тихом океане Маршалловых островах, где США проводили ядерные испытания, намного сильнее, чем в районе Чернобыля и Фукусимы.

Специалисты Колумбийского университета взяли пробы почвы на четырёх необитаемых атоллах и обнаружили, что концентрация радиоактивных изотопов в ней значительно превышает этот же показатель в местах двух крупнейших ядерных катастроф, сообщает The Sun .

Издание напоминает, что между 1946 и 1958 годами Соединённые Штаты провели 67 испытаний ядерного оружия на нескольких атоллах, которые в большинстве своем сейчас необитаемы.

По словам исследователей, работы по замеру уровня радиации важны, потому что власти республики рассматривают возможность заселения некоторых островов.