Уринотерапия набирает популярность на Западе

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Почему люди идут на сомнительные методы лечения

На Западе набирает популярность уринотерапия — попытки лечения болезней при помощи собственной мочи. Такие методы избавления от недугов применялись ранее во многих странах мира, в том числе и в России, однако к началу 2000-х годов практически полностью ушли из обихода. Сейчас уринотерапия переживает очевидный ренессанс, о чём можно судить по активности в соцсетях поборников этого подхода к оздоровлению.

История «терапии»

Применять мочу в медицинских целях начали почти сто лет назад. Первооткрывателем считается британский исследователь Джон Армстронг, который в 1920-е годы начал использовать человеческие отходы для лечения зубной боли и последствий укусов мелких насекомых. В 1944 году по настоянию сторонников уринотерапии, которых к тому моменту было уже много, Армстронг издал книгу «Живая вода». В качестве доказательств пользы продвигаемых методов лечения автор привёл цитату из библейской Книги притчей, не смущаясь вольной трактовки: «Пейте воду из своей собственной цистерны и воду из своей собственной скважины». Также Армстронг утверждал, что его метод помог тысячам пациентов, а он всего лишь реанимировал давно забытый, но надёжный способ избавления от болезней. В частности, в первой главе книги приводится выдержка из врачебной книги 1695 года, в которой рассказывалось о пользе внутреннего и наружного использования мочи.

Увлечение уринотерапией из Великобритании перекинулось в Индию. В некоторых древних религиозных текстах упоминалось лечение мочой, а потому книга Армстронга завоевала в стране огромную популярность. В правильность написанного поверили даже высокопоставленные чиновники страны. Среди них был, например, соратник Махатмы Ганди, четвёртый премьер-министр Индии (1977−79) Морарджи Десаи. В интервью американскому журналисту Дэну Ирвину политик утверждал, что уринотерапия может стать настоящей панацеей для индийцев, которые из-за бедности не могут позволить себе дорогостоящие лекарства.

Примерно в то же время, когда начинал свою практику Армстронг, эксперименты с лечением мочой проводились и в СССР. Пропагандистом уринотерапии в советской стране стал профессор медицины Алексей Замков. Специалист основывался на выводах немецких учёных — биолога Зельмара Ашгейма и гинеколога Бернхарда Цондека, которые выявили позитивное влияние мочи беременных мышей на потенцию самцов этих животных. Замков повторил опыт зарубежных коллег, убедился в точности выводов и создал новый препарат «Гравидан» на основе человеческой мочи. Вначале врач испытал его на себе и животных и описал действие изобретённого лекарства как тонизирующее. «Будто выпил бутылку шампанского! Длился этот подъем, ну, дней 10. А подопытная фауна неистовствовала. Старый рысак, которого готовили к забою, после инъекции показал рекордную резвость. Всякая тварь крепла, плодилась и размножалась, как в раю», — поделился врач впечатлениями. Lefteris Pitarakis/AP/TASS

Алексея Замкова в его новаторских методах лечения активно поддерживала его жена — известная скульптор, автор «Рабочего и колхозницы» Вера Мухина, которая применяла «Гравидан» несколько раз в день. По утверждению художницы, препарат вдохновлял её на создание монументальных произведений искусства. Вскоре Замков добился разрешения испробовать собственное изобретение на пациентах психиатрических клиник. Однако далеко не все врачи разделяли новаторские методы Замкова и в 1930 году в «Известиях» вышла статья сотрудников Института экспериментальной биологии «Против спекуляции в науке», в которой профессор назывался не иначе как знахарем, ставящим античеловечные эксперименты над людьми.

После выхода статьи Замков был уволен и получил три года ссылки с конфискацией имущества. Но за него заступались такие видные деятели, как писатель Максим Горький, маршал Семён Будённый, начальник оперативного отдела ГПУ Карл Паукер, начальник разведуправления армии Ян Берзин. По некоторым сведениям, уринотерапия понравилась также формальному руководителю государства Михаилу Калинину и главе советского правительства Вячеславу Молотову. В итоге Замков был досрочно возвращён из ссылки, уже в 1932-м он возглавил специально созданную для него лабораторию урогравиданотерапии, которая вскоре была преобразована в институт. Но многочисленные жалобы на «Гравидан» вынудили власти всё-таки закрыть институт в 1938-м году. С тех пор о работах Замкова почти никто не вспоминал, хотя «Гравидан» продолжал производиться фармацевтической промышленностью вплоть до 1964 года.

Ренессанс

Внутреннее и наружное применение мочи для лечения болезней было многократно исследовано специалистами из разных стран. Несмотря на очевидный факт, что в отходах жизнедеятельности содержится большое количество полезных веществ, учёные так и не смогли прийти к однозначному выводу о пользе уринотерапии. В то же время были зафиксированы многочисленные случаи ухудшения здоровья пациентов и различных осложнений, вызванных действием вредных веществ в моче, которых тоже очень много. Сегодня большинство врачей придерживаются мнения, что употребление мочи внутрь и наружно в целом вредит организму.

Однако далеко не все люди доверяют официальной медицине и ориентируются на научные исследования. В конце 1980-х — начале 1990-х жители России вновь вспомнили об уринотерапии. Общество в то время тяжело переживало смену идеологических ориентиров, и большой популярностью стали пользоваться книги про магию, проповеди лидеров тоталитарных сект, зарубежные «мыльные» сериалы. Кстати пришлись и труды сторонников уринотерапии, обещающие излечение от тяжёлых заболеваний практически без усилий. Но по мере того, как положение дел в стране стабилизировалось, уринотерапия превращалась в предмет для шуток. Coronado Productions/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Сара Майлз

Тем удивительнее сейчас наблюдать всплеск интереса к употреблению мочи на Западе. «Это работает? Лучше, чем вы могли себе представить», — написано на странице сторонников уринотерапии в Facebook, насчитывающей свыше пяти тысяч подписчиков. «Терапия мочой — настоящее универсальное средство», — сказано на странице с семью тысячами подписчиков. После того, как на группы обратили внимание журналисты, в соцсетях стали распространяться самодельные агитационные ролики приверженцев уринотерапии, которые советовали всем читателям испытать их метод оздоровления на себе. Один из пользователей даже выложил фотографию, где он отмечает встречу Нового года собственной мочой вместо шампанского. Помимо роликов и фотографий в тематических сообществах много советов, как усилить эффект уринотерапии. Среди прочих — попробовать полоскать мочой рот, растирать ей конечности и совмещать потребление внутрь с поеданием овощей.

В употреблении мочи в лечебных целях ранее признавались такие знаменитости как певица Мадонна, актриса Сара Майлз, боксёр Хуан Мануэль Маркес и многие другие. Эксперты видят причину такой популярности уринотерапии в том, что многие люди не хотят лишний раз ходить ко врачу, а ищут методы лечения недугов, которые кажутся легкодоступными.