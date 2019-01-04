Ураган «Пабук» достиг юга Таиланда

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Тропический ураган «Пабук» достиг 220-километровой береговой линии южной таиландской провинции Накхонситхаммарат. Максимальная скорость ветра составляет 75 км/ч, сам ураган движется на северо-запад страны со скоростью 18 км/ч.

По прогнозам синоптиков, «Пабук» ослабнет до тропической депрессии, которая будет преобладать над территорией провинции Сураттхани. В результате в Таиланде пройдут проливные дожди, а часть южных регионов страны затопит, сообщает ТАСС.

Ранее News.ru писал, что турист из России утонул на острове Самуи в Таиланде во время тропического шторма «Пабук». Десятки тысяч туристов покинули островную часть страны из-за непогоды. Инцидент произошёл 3 января. Несмотря на предупреждения властей и вывешенные красные флажки, семья из трёх человек вышла на пляж, чтобы искупаться.