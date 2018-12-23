USD  68.0085 EUR  77.9717
GOLD1,255 $   Brent53.75 $ Bitcoin4,066.10 $
МОСКВА-7°C16:17
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

УПЦ сравнила украинский режим с нацистской Германией

Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Попыткой заставить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) указать в названии принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ)власти всё больше походят на нацистов, которые отмечали жёлтыми звездами дома евреев во время Второй мировой войны. Такую параллель провёл заместитель руководителя отдела внешних церковных связей (ОВЦС) УПЦ протоиерей Николай Данилевич.

Радикализм в стране, по его мнению, «если не растёт, то по крайней мере держит высокие позиции» и вполне сравним с тем, что происходило в нацистской Германии в 1930-е годы.

«Фактически, сегодня этим законом в нашей стране назначают врагов. Огромное количество граждан Украины искусственно делают чужими, врагами в своей стране, противопоставляя их другой части общества», — написал Данилевич на своей странице в Facebook.

По его словам, СМИ уже сформировали образ врага из УПЦ, теперь этот образ на Украине формируют законодательно.

Ранее, как сообщал News.ru, пресс-секретарь церкви архиепископ Климент заявил об отсутствии правовых оснований для её переименования даже после принятого в стране соответствующего закона. Он напомнил, что УПЦ не зависит от РПЦ. Более того, по его словам, УПЦ «не признает аннексии Крыма» и осуждает происходящее в Донбассе.


#упц #церковныйраскол #нацизм
самое читаемое
в мире
Рыдающий на улице Одессы актёр Пашинин смутил украинцев
политика
Россия уничтожит резиденцию Порошенко в случае войны

читайте также
в мире 09:55, 23 декабря 2018
УПЦ: Киев наводнит провинции Украины лжеприхожанами
в мире 18:57, 22 декабря 2018
Киев хочет лишить УПЦ прав на храмы и монастыри
в мире 13:05, 22 декабря 2018
УПЦ отреклась от РПЦ и осудила аннексию Крыма
Лента новостей
в мире 16:16
Эрдоган обвинил Израиль в преступлениях против человечности
общество 16:12
Власти попросили забайкальцев скинуться на ремонт больницы
общество 16:08
ОП РФ: законопроект о развитии виноделия нужно доработать
происшествия 16:07
Двигатель отказал при взлёте авиалайнера в Москве
спорт 16:07
Дом футболиста ПСЖ обворовали во время матча с «Нантом»
в мире 16:01
Суд Литвы оставил под арестом «российского шпиона»
в мире 16:01
«Аль-Каида» готовится сбивать пассажирские самолёты
политика 16:00
Путин подпишет ряд поручений после пресс-конференции
в мире 15:54
Синайский полуостров наводнили террористы
спорт 15:53
Медведева рассказала о «другой версии себя»
общество 15:47
Вдова Марьянова: в клинике на актёра «махнули рукой»
происшествия 15:45
Элитные часы украли у женщины в московском отеле
общество 15:41
Песков: на пресс-конференции Путина лгали псевдожурналисты
спорт 15:40
Легенда биатлона отказал Драчёву во вкладе в успех Логинова
общество 15:37
Массовая драка из-за пробок произошла в Люберцах
Другие новости
в мире 16:16
Эрдоган обвинил Израиль в преступлениях против человечности
в мире 16:01
Суд Литвы оставил под арестом «российского шпиона»
в мире 16:01
«Аль-Каида» готовится сбивать пассажирские самолёты
в мире 15:54
Синайский полуостров наводнили террористы
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top