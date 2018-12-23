УПЦ сравнила украинский режим с нацистской Германией

https://news.ru/storage/news/bad64425384d408e11ae8adcc5bd3b3c/e69f2a13-c554-4e32-9d50-b3cba885ba7b_850.jpg Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Попыткой заставить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) указать в названии принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ)власти всё больше походят на нацистов, которые отмечали жёлтыми звездами дома евреев во время Второй мировой войны. Такую параллель провёл заместитель руководителя отдела внешних церковных связей (ОВЦС) УПЦ протоиерей Николай Данилевич.

Радикализм в стране, по его мнению, «если не растёт, то по крайней мере держит высокие позиции» и вполне сравним с тем, что происходило в нацистской Германии в 1930-е годы.

«Фактически, сегодня этим законом в нашей стране назначают врагов. Огромное количество граждан Украины искусственно делают чужими, врагами в своей стране, противопоставляя их другой части общества», — написал Данилевич на своей странице в Facebook.

По его словам, СМИ уже сформировали образ врага из УПЦ, теперь этот образ на Украине формируют законодательно.

Ранее, как сообщал News.ru, пресс-секретарь церкви архиепископ Климент заявил об отсутствии правовых оснований для её переименования даже после принятого в стране соответствующего закона. Он напомнил, что УПЦ не зависит от РПЦ. Более того, по его словам, УПЦ «не признает аннексии Крыма» и осуждает происходящее в Донбассе.