Украинская православная церковь (каноническая) создаст комиссию по содействию обмену пленными в формате «всех на всех» в Донбассе. Решение принято на заседании синода.
Священный синод поддержал инициативу блаженнейшего митрополита Онуфрия по освобождению заключённых и установлению мира в Донбассе. А также была создана комиссия по вопросам обмена пленными и освобождения заключённых, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте.
Ранее, как писал News.ru, омбудсмены России и Украины наметили дорожную карту взаимодействия по возвращению граждан, удерживаемых на территориях двух стран. Договорённости удалось достичь по итогам консультаций в Москве.