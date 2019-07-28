https://static.news.ru/photo/a9b43db6-b13e-11e9-9eb9-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинская православная церковь (каноническая) создаст комиссию по содействию обмену пленными в формате «всех на всех» в Донбассе. Решение принято на заседании синода.

Священный синод поддержал инициативу блаженнейшего митрополита Онуфрия по освобождению заключённых и установлению мира в Донбассе. А также была создана комиссия по вопросам обмена пленными и освобождения заключённых, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте .

Ранее, как писал News.ru, омбудсмены России и Украины наметили дорожную карту взаимодействия по возвращению граждан, удерживаемых на территориях двух стран. Договорённости удалось достичь по итогам консультаций в Москве.