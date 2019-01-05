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Рада: десятки приходов УПЦ перешли в ПЦУ

Андрей Парубий Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Андрей Парубий

в мире [ версия для печати ]

Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что более 40 приходов Украинской православной церкви перешли в Православную церковь Украины. При этом он отметил, что данная процедура пока юридически не упорядочена. 

Спикер уточнил, что все этапы по созданию ПЦУ будут завершены после получения томоса автокефалии, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что Рада хочет помочь приходам перейти в новую ПЦУ. На ближайшей пленарной сессии в январе предполагается определить процедуру их выхода из Украинской православной церкви Московского патриархата.


#украина #церковь #упц #пцу
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