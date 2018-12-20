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УПЦ просит Порошенко наложить вето на закон о переименовании

Petro Poroshenko/via Globallookpress.com

в мире [ версия для печати ]

Украинская православная церковь (УПЦ) Московского патриархата призвала Петра Порошенко отклонить принятый Верховной Радой закон о переименовании церкви. Петру Порошенко напомнили о том, что Украина является светским государством, и это «делает невозможным установление на законодательном уровне каких-то преимуществ или ограничений для тех или иных религиозных объединений».

В УПЦ подчеркнули, что «принуждение Украинской православной церкви к изменению своего наименования является ничем иным, как вмешательством в ее деятельность, которое может привести к непредсказуемым последствиям в обществе».

«Считаем этот закон антиконституционным и намерены защищать свои права всеми законными способами. Обращаемся к президенту Украины применить к этому закону право вето», — цитирует заявление юридического отдела УПЦ «Интерфакс-Украина».

В обращении также отмечается, что принятый депутатами документ нарушает право на свободу вероисповедания и дискриминирует по религиозному признаку миллионы верующих, а также не соответствует Конституции Украины, Всеобщей декларации прав человека и Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Ранее, как сообщал News.ru, парламентарии Украины утвердили закон, предписывающий УПЦ в своём названии указать принадлежность к Русской православной церкви. За принятие документа проголосовали 240 парламентариев.


#законы #верховнаярада #петрпорошенко #упц
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