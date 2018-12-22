УПЦ отреклась от РПЦ и осудила аннексию Крыма

https://news.ru/storage/news/d0488c82eef8fdf2ace2ff16585e4341/17a86707-82d1-4461-91be-355dc72b2a7e_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Украинская православная церковь (УПЦ) Московского патриархата заявила об отсутствии правовых оснований для переименования даже после принятого в стране соответствующего закона. Там утверждают, что не зависят от Русской православной церкви (РПЦ) и, более того, не согласны с позицией Москвы по многим ключевым вопросам.

По словам пресс-секретаря УПЦ архиепископа Климента, юридический отдел Киевской митрополии анализирует принятый Верховной радой закон, который обязывает церковь указать в своём названии принадлежность к РПЦ.

«Мы пока не наблюдаем никаких вопросов, которые заставляли бы сегодня уже броситься и сломя голову менять свои уставные документы. В уставе, который зарегистрирован в Украине и действует, написано, что УПЦ является самоуправляемой церковью», — отметил Климент в эфире видеоканала «Радио Свобода».

Помимо этого, он отверг часто звучащие обвинения в том, что УПЦ поддерживает позицию России в вопросах присоединения Крыма к России и боевых действий в Донбассе. Климент подчеркнул, что УПЦ «полностью поддерживает все инициативы украинского государства», связанные с тем, что происходит на востоке страны.

«Вы не слышали заявления УПЦ о том, что она не признает аннексии Крыма, осуждает всё то, что происходит на Донбассе, призвала в том числе и руководителя российского государства прекратить эту агрессию?» — сказал Климент.

Ранее, как сообщал News.ru, УПЦ призвала президента Петра Порошенко отклонить принятый Верховной радой закон о переименовании церкви. В церкви напомнили, что Украина является светским государством, и это «делает невозможным установление на законодательном уровне каких-то преимуществ или ограничений для тех или иных религиозных объединений».