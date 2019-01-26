УПЦ не собирается менять название

https://news.ru/storage/news/2308bd85be893705da7b794ccb02c6c5/965507bb-1d32-4326-b3da-244d3aea5ec6_850.jpg Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/GlobaL Look Press

Глава Синодального юридического отдела Украинской православной церкви (УПЦ), протоиерей Александр Бахов заявил, что не видит законных оснований для переименования УПЦ.

«На сегодняшний день я не вижу ни одного законного основания, чтобы именно религиозные организации УПЦ обязаны были изменить свое название», — сообщил ТАСС Бахов.

Минкульт Украины обнародовал в газете «Правительственный курьер» список религиозных организаций, которые должны внести изменения в название и устав. Переименованию подлежат: Русская истинно-православная церковь (РИПЦ), Русская старообрядческая церковь — Древлеправославная поморская церковь (ДПЦ), Украинская православная церковь (УПЦ), Русская древлеправославная церковь (РДЦ) и Русская православная старообрядческая церковь (РПСЦ).

Ранее News.ru писал, что Украинская православная церковь (УПЦ) Московского патриархата заявила об отсутствии правовых оснований для переименования даже после принятого в стране соответствующего закона. Там утверждают, что не зависят от Русской православной церкви (РПЦ) и, более того, не согласны с позицией Москвы по многим ключевым вопросам. По словам пресс-секретаря УПЦ архиепископа Климента, юридический отдел Киевской митрополии анализирует принятый Верховной радой закон, который обязывает церковь указать в своём названии принадлежность к РПЦ.