УПЦ наказала участников «объединительного собора»

УПЦ исключила из своих рядов двух митрополитов, посетивших «объединительный собор». Симеон (Шостацкий) и Александр (Драбинко), которые, несмотря на запрет, поехали на Софийскую площадь в Киеве, отныне считаются раскольниками,
«В данном случае люди сами захотели отлучить себя от своей Церкви. Нам остается это только с грустью констатировать», — сказал глава Информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Климент.
Архиерейский Собор УПЦ не стал участвовать в «объединительном соборе». Единственным епископом, который не согласился с решением стал митрополит Симеон. Митрополит Александр объявил себя клириком Константинополя, когда Синод в Стамбуле принял решение объявить Украину своей канонической территорией.
Московский патриархат сравнил участие двух архиереев канонической Украинской православной церкви в «объединительном соборе» в Киеве с предательством Христа Иудой, писал News.ru.