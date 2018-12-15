УПЦ наказала участников «объединительного собора»

https://news.ru/storage/news/c91877f17bed8d326de779a173b84514/db39c84e-3969-49a9-9cdc-044feef791dc_850.jpg Стрингер/РИА Новости

УПЦ исключила из своих рядов двух митрополитов, посетивших «объединительный собор». Симеон (Шостацкий) и Александр (Драбинко), которые, несмотря на запрет, поехали на Софийскую площадь в Киеве, отныне считаются раскольниками,

«В данном случае люди сами захотели отлучить себя от своей Церкви. Нам остается это только с грустью констатировать», — сказал глава Информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Климент.

Архиерейский Собор УПЦ не стал участвовать в «объединительном соборе». Единственным епископом, который не согласился с решением стал митрополит Симеон. Митрополит Александр объявил себя клириком Константинополя, когда Синод в Стамбуле принял решение объявить Украину своей канонической территорией.

Московский патриархат сравнил участие двух архиереев канонической Украинской православной церкви в «объединительном соборе» в Киеве с предательством Христа Иудой, писал News.ru.