USD  68.0085 EUR  77.9717
GOLD1,255 $   Brent53.75 $ Bitcoin4,025.17 $
МОСКВА-7°C12:23
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

УПЦ: Киев наводнит провинции Украины лжеприхожанами

Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Главам сельсоветов Винницкой области Украины поступают звонки с требованиями оказывать давление на местное духовенство, организовывать провокации возле храмов канонической УПЦ и подстрекать прихожан к переходу в лоно автокефальной церкви.

Если местные чиновники смогут выполнить задание Киева, то столица пришлёт лжеприхожан для участия в фальшивых собраниях верующих, сообщает просветительский отдел УПЦ.

«Духовенство УПЦ считает, что вышеупомянутые противоправные „мероприятия“ чиновников, не исключены и агрессивные намерения радикалов, получили „добро“ из руководящих государственных верхов города Винницы», — заявили представители духовенства.

Президент Украины Пётр Порошенко подписал 22 декабря 2018 года изменения в законе «О свободе совести и религиозных организациях». Теперь УПЦ обязана указывать в названии принадлежность к РПЦ. В тексте инициативы сказано, что духовенство, центр которого находится в стране, признанной агрессором, должно упомянуть об этом факте с своём названии.

УПЦ Московского патриархата заявила об отсутствии правовых оснований для переименования даже после принятого в стране соответствующего закона. Там утверждают, что не зависят от Русской православной церкви (РПЦ) и, более того, не согласны с позицией Кремля по многим ключевым вопросам.

Ранее News.ru сообщал о походе Петра Порошенко в элитный ресторан, за что тот был подвергнут осуждению со стороны журналистки Ярославы Кобы. Политик бурно отметил день рождения генпрокурора Юлия Луценко.


#украина #киев #петрпорошенко #упц
самое читаемое
в мире
Рыдающий на улице Одессы актёр Пашинин смутил украинцев
политика
Россия уничтожит резиденцию Порошенко в случае войны

читайте также
общество 09:44, 23 декабря 2018
Журналистка осудила Порошенко за поход в элитный ресторан
экономика 07:30, 23 декабря 2018
Российская фабрика Порошенко стонет от гнёта налоговиков
в мире 18:57, 22 декабря 2018
Киев хочет лишить УПЦ прав на храмы и монастыри
в мире 16:24, 22 декабря 2018
Порошенко обязал УПЦ сменить название
в мире 13:05, 22 декабря 2018
УПЦ отреклась от РПЦ и осудила аннексию Крыма
Лента новостей
экономика 12:22
Товарооборот между Китаем и КНДР снизился
спорт 12:21
Кучеров сделал пента-трик и стал первой звездой дня в НХЛ
в мире 12:10
УПЦ сравнила украинский режим с нацистской Германией
происшествия 12:07
Путин приказал выяснить причину трагедии в Соликамске
экономика 12:04
Рублю предсказали падение в новогодние праздники
происшествия 11:55
Траур по погибшим шахтёрам объявили в Пермском крае
политика 11:54
Крым считает «пустышкой» резолюцию по полуострову
общество 11:47
Власти Москвы закрыли участок Большой кольцевой линии
в мире 11:35
Макрон пригрозил суровым наказанием участникам погромов
спорт 11:35
Определён состав фигуристок от России на чемпионат Европы
в мире 11:31
Илон Маск «покраснел» от стыда из-за российского двигателя
в мире 11:30
Подозреваемый в атаке на Charlie Hebdo заключён под стражу
шоу-бизнес 11:17
Цымбалюк-Романовская довела адвоката до инсульта
в мире 11:14
Украинцы своими силами ремонтируют «дорогу в ад»
политика 11:10
Президент России поздравил императора Японии с юбилеем
Другие новости
в мире 12:10
УПЦ сравнила украинский режим с нацистской Германией
в мире 11:35
Макрон пригрозил суровым наказанием участникам погромов
в мире 11:31
Илон Маск «покраснел» от стыда из-за российского двигателя
в мире 11:30
Подозреваемый в атаке на Charlie Hebdo заключён под стражу
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top