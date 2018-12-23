УПЦ: Киев наводнит провинции Украины лжеприхожанами

https://news.ru/storage/news/0de81bfb0a252fae54a5f31f2337d8c7/223066a1-00f6-4348-beb9-fa5d76cfbffb_850.jpg Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Главам сельсоветов Винницкой области Украины поступают звонки с требованиями оказывать давление на местное духовенство, организовывать провокации возле храмов канонической УПЦ и подстрекать прихожан к переходу в лоно автокефальной церкви.

Если местные чиновники смогут выполнить задание Киева, то столица пришлёт лжеприхожан для участия в фальшивых собраниях верующих, сообщает просветительский отдел УПЦ.

«Духовенство УПЦ считает, что вышеупомянутые противоправные „мероприятия“ чиновников, не исключены и агрессивные намерения радикалов, получили „добро“ из руководящих государственных верхов города Винницы», — заявили представители духовенства.

Президент Украины Пётр Порошенко подписал 22 декабря 2018 года изменения в законе «О свободе совести и религиозных организациях». Теперь УПЦ обязана указывать в названии принадлежность к РПЦ. В тексте инициативы сказано, что духовенство, центр которого находится в стране, признанной агрессором, должно упомянуть об этом факте с своём названии.

УПЦ Московского патриархата заявила об отсутствии правовых оснований для переименования даже после принятого в стране соответствующего закона. Там утверждают, что не зависят от Русской православной церкви (РПЦ) и, более того, не согласны с позицией Кремля по многим ключевым вопросам.

Ранее News.ru сообщал о походе Петра Порошенко в элитный ресторан, за что тот был подвергнут осуждению со стороны журналистки Ярославы Кобы. Политик бурно отметил день рождения генпрокурора Юлия Луценко.