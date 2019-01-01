Упавший вертолёт убил пешехода в Бразилии

https://news.ru/storage/news/545f9c2783564d0b4a00265e98c1fcdc/86038b97-2bc8-467f-a90f-9b7b87a742f8_850.jpg Victor Riolfi/ arquivo pessoal/Hora Geral/Facebook

Вертолёт R44 PR-RMZ упал на оживлённую улицу рядом с жилыми домами в Бразилии. По меньшей мере один человек погиб, жертвой стал случайный прохожий.

Инцидент произошёл в муниципалитете Убатуба (штат Сан-Паулу) на юго-востоке Бразилии.

Пассажиры вертолёта — два туриста, мужчина и женщина, которые осматривали окрестности, — получили травмы. Они были доставлены в больницу и находятся в стабильном состоянии. Пилоту госпитализация не понадобилась, сообщает телеканал Globo.

Жилые дома, которые расположены вдоль улицы, где упал вертолёт, не были задеты в результате инцидента. Сейчас место ЧП оцеплено. Правоохранительные органы начали расследование инцидента.

Ранее, как сообщал Nеws.ru, в Улан-Удэ разбился вертолёт, на борту которого находились четыре человека. Все они погибли.