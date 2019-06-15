https://static.news.ru/photo/ecd69ec4-8e96-11e9-81a4-fa163e074e61_1024.jpg Грейс Джонс Фото: ITV News/youtube.com

Уроженка Ливерпуля Грейс Джонс скончалась в своём доме на западе Англии на 113-м году жизни. Она была старейшей жительницей Великобритании.

Факт смерти подтвердила её дочь, 81-летняя Дейдре Маккарти, сообщает BBC:

Я никогда и мечтать не могла, что моя мама будет на слуху у всей страны.

Она отметила, что её мать была «в форме» до самой смерти, вела активную жизнь, в том числе участвовала в телевизионных ток-шоу и с охотой давала интервью. В одном из них Джонс предположила, что прожить столь долгую жизнь ей помогло умеренное употребление виски.

Дочь викария Грейс Джонс родилась 16 сентября 1906 года. Выйдя замуж в 1933 году за инженера Родерика Джонса, она прожила с ним вместе 53 года до его смерти в 1986 году. Долгое время она владела фабрикой по производству дамских шляпок.

Теперь старейшей женщиной страны считается 111-летняя Дороти Пэйн из графства Кент.

Ранее News.ru писал о 104-летней британке Энн Брокенбоу, которая попросила полицию арестовать её. По словам женщины, всю свою жизнь она была очень законопослушной и хочет хотя бы ненадолго «побывать на тёмной стороне».