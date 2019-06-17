https://static.news.ru/photo/d9fdfe60-911a-11e9-8ef7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: William Regan/Global Look Press

Американский модельер и писательница Глория Вандербилт умерла в возрасте 95 лет. По словам её сына, телеведущего Андерсона Купера, она ушла из жизни так, как хотела.

Мужчина отметил, что незадолго до смерти его матери ей диагностировали прогрессирующий рак желудка. Он подчеркнул, что она была готова уйти.

Вандербилт родилась в 1924 году в Нью-Йорке. В 1970-х индийская компания Murjani Corporation предложила ей создать линейку джинсов с инициалами её семьи и логотипом с лебедем на одном из карманов. Эти джинсы стали одними из первых синего цвета, а также самыми облегающими в то время, передаёт Lenta.ru .

Ранее News.ru писал, что бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого управления Филипп Бобков скончался в Москве. Генерал армии умер на 94-м году жизни.