https://static.news.ru/photo/f22fb550-9b3d-11e9-9d39-fa163e074e61_1024.jpg Евгения Дембская Фото: Trumansf/wikipedia.org/CC BY-SA 4.0

Народная артистка Украины, кавалер Ордена княгини Ольги Евгения Дембская умерла в Одессе в возрасте 98 лет.

29 июня 2019 на 99 году жизни перестало биться сердце народной артистки Украины, почётного гражданина города Одессы, кавалера Ордена княгини Ольги Евгении Михайловны Дембской, — говорится на сайте Городского совета Одессы.

Дембская с 1953 года работала в Одесском академическом театре музыкальной комедии имени М. Водяного.

Более 200 ролей она сыграла за свою карьеру.

Как ранее писал News.ru, советский и российский историк Андрей Сахаров умер на 90-м году жизни.