Народная артистка Украины, кавалер Ордена княгини Ольги Евгения Дембская умерла в Одессе в возрасте 98 лет.
29 июня 2019 на 99 году жизни перестало биться сердце народной артистки Украины, почётного гражданина города Одессы, кавалера Ордена княгини Ольги Евгении Михайловны Дембской, — говорится на сайте Городского совета Одессы.
Дембская с 1953 года работала в Одесском академическом театре музыкальной комедии имени М. Водяного.
Более 200 ролей она сыграла за свою карьеру.
Как ранее писал News.ru, советский и российский историк Андрей Сахаров умер на 90-м году жизни.