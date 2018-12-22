Умерла актриса Этель Айлер

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Известная по ролям в фильмах «Телохранитель» и «Девять с половиной недель» актриса и певица Этель Айлер умерла в США в возрасте 88 лет. Об этом сообщили её родственники.

Артистка ушла из жизни в штате Калифорния 18 ноября, но об этом стало известно только сейчас, пишет The Hollywood Reporter.

Этель Айлер также снималась в сериалах «Друзья», «Клиент всегда мертв» и «Шоу Косби». В 1957 году состоялся её дебют в мюзикле Лэнгстона Хьюза «Просто Небесный». Позже в том же году она дебютировала на Бродвее в качестве дублёра Лины Хорн в мюзикле «Ямайка».

Как сообщал ранее News.ru, американский актёр и каскадер Стив Дэш скончался на 75-м году жизни. Причиной его смерти стали осложнения, связанные с диабетом.