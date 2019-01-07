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Умер старейший кавалер ордена за освобождение Франции

Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

В Париже скончался старейший обладатель французского ордена Освобождения Ги Шармо. Ветерану было 104 года. 

О смерти кавалера ордена сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

«Президент Франции Эммануэль Макрон отдаёт дань уважения памяти человека, который проявил исключительную смелость и самоотверженность ради свободы и за честь Франции», — говорится в сообщении.

Макрон выразил соболезнования родным и близким Ги Шармо.

Во Франции остаются в живых четыре кавалера ордена Освобождения. Эта награда была учреждена генералом де Голлем в период Второй мировой войны, чтобы отмечать заслуги тех, кто проявил отвагу в борьбе за свободу Франции.

Отличия удостоились также пять городов, в том числе Париж, и 18 воинских формирований. После января 1946 года «в связи с достижением целей Освобождения» награждения орденом во Франции больше не производились.

Ранее умер историк церкви, писатель, телеведущий, доктор исторических наук Николай Лисовой. Один из авторов «Православной энциклопедии» скончался в Москве в возрасте 72 лет, писал News.ru.


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