Умер старейший кавалер ордена за освобождение Франции

https://news.ru/storage/news/c45cb668d350b650f9afd2385169a7e7/e7eb4bb3-f38e-4043-a5b8-160145b2dee8_850.jpg Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Париже скончался старейший обладатель французского ордена Освобождения Ги Шармо. Ветерану было 104 года.

О смерти кавалера ордена сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

«Президент Франции Эммануэль Макрон отдаёт дань уважения памяти человека, который проявил исключительную смелость и самоотверженность ради свободы и за честь Франции», — говорится в сообщении.

Макрон выразил соболезнования родным и близким Ги Шармо.

Во Франции остаются в живых четыре кавалера ордена Освобождения. Эта награда была учреждена генералом де Голлем в период Второй мировой войны, чтобы отмечать заслуги тех, кто проявил отвагу в борьбе за свободу Франции.

Отличия удостоились также пять городов, в том числе Париж, и 18 воинских формирований. После января 1946 года «в связи с достижением целей Освобождения» награждения орденом во Франции больше не производились.

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