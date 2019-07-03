Создатель автомобиля Ford Mustang Ли Якокка скончался в США. Сын итальянских иммигрантов ушёл из жизни в возрасте 94 лет.
Смерть Якокки подтвердил член семью, отказавшийся назвать её причину. Об этом сообщает портал
Якокка начал работать в Ford Motor Company в 1946 году. В 1978 году был уволен с поста президента компании Генри Фордом II. Перешёл на работу в корпорацию Chrysler, в которой занимал должность руководителя до 1995 года. Якокка является автором нескольких автобиографических бестселлеров.
Ранее News.ru сообщал, что художник-иллюстратор и автомобильный дизайнер Александр Захаров скончался в Москве. Ему было 69 лет. Он давно болел. Были проблемы с сердцем, перенес инфаркт. Захаров сотрудничал в качестве художника-иллюстратора с журналами «За рулём», «Автоэкспорт информирует» и другими.