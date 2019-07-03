https://static.news.ru/photo/5cd0a3d4-9d3b-11e9-922a-fa163e074e61_1024.jpg Патриция Кеннеди и Ли Якокка Фото: Globe Photos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Создатель автомобиля Ford Mustang Ли Якокка скончался в США. Сын итальянских иммигрантов ушёл из жизни в возрасте 94 лет.

Смерть Якокки подтвердил член семью, отказавшийся назвать её причину. Об этом сообщает портал TMZ .

Якокка начал работать в Ford Motor Company в 1946 году. В 1978 году был уволен с поста президента компании Генри Фордом II. Перешёл на работу в корпорацию Chrysler, в которой занимал должность руководителя до 1995 года. Якокка является автором нескольких автобиографических бестселлеров.

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