https://static.news.ru/photo/1ca4705c-ac5d-11e9-b3cf-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Wikimedia

Писатель-сатирик, один из основателей движения йиппи в США Пол Красснер умер в возрасте 87 лет в своем доме в Калифорнии. Новости о кончине отца подтвердила дочь усопшего Холли.

Причина смерти не сообщается, пишет Variety.

Красснер родился 9 апреля 1932 года. Известность ему принесли книги «Как разговаривать грязно и оказывать влияние на людей», «Исповеди бредового неограниченного сознания» и другие.

Красснер стоял у истоков абсурдистского контркультурного движения йиппи. Одной из наиболее известных его акций стало выдвижение свиньи на пост президента США в 1968 году.

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