https://static.news.ru/photo/efbade88-8f64-11e9-82ba-fa163e074e61_1024.jpg Франко Дзеффирелли в 2007 году Фото: Михаил Фомичев/РИА Новости

Известный итальянский художник, продюсер, сценарист, режиссёр Франко Дзеффирелли умер в возрасте 96 лет.

Франко Дзеффирели ушёл утром 15 июня, — написал мэр Флоренции Дарио Нарделла в Twitter.

Non avrei mai voluto che arrivasse questo giorno. Franco #Zeffirelli se ne è andato questa mattina. Uno dei più grandi uomini della cultura mondiale. Ci uniamo al dolore dei suoi cari. Addio caro Maestro, Firenze non ti dimenticherà mai. pic.twitter.com/wAWq4YMQ5c — Dario Nardella (@DarioNardella) 15 июня 2019 г.

Церемония прощания состоится 17 июня в мэрии Рима.

Дзеффирелли был дважды номинирован на премию «Оскар», два раза получил «Эмми», пять раз завоёвывал премию Давида ди Донателло. Кроме того, в 2004 году королева Великобритании Елизавета II произвела его в рыцари-командоры ордена Британской империи. Таким образом, режиссёр стал первым гражданином Италии, удостоившимся такого титула.

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