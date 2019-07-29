Советский разведчик Анатолий Баронин скончался на Украине. Ему было 86 лет.
Баронин ушёл из жизни 29 июля. По данным Службы внешней разведки Украины, именно ему в 1970-е годы во время командировки в Африку удалось получить сведения о новой опасной болезни — лихорадке Эбола. В течение пяти лет Баронин занимал пост 1-го заместителя начальника управления разведки в Киеве, сообщают «
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