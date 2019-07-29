https://static.news.ru/photo/6b8fcf9c-b28c-11e9-a456-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Баронин Фото: Служба внешней разведки Украины

Советский разведчик Анатолий Баронин скончался на Украине. Ему было 86 лет.

Баронин ушёл из жизни 29 июля. По данным Службы внешней разведки Украины, именно ему в 1970-е годы во время командировки в Африку удалось получить сведения о новой опасной болезни — лихорадке Эбола. В течение пяти лет Баронин занимал пост 1-го заместителя начальника управления разведки в Киеве, сообщают « Известия ».

Ранее News.ru писал, что дирижёр Александр Вакульский ушёл из жизни. Музыкант свыше 20 лет возглавлял Амстердамский симфонический оркестр.