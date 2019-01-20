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Умер один из создателей «Терминатора» и «Рэмбо»

Кадр из фильма «Рэмбо: Первая кровь» Anabasis N.V.

Кадр из фильма «Рэмбо: Первая кровь»

в мире [ версия для печати ]

Знаменитый венгерский продюсер Эндрю Вайна умер в Будапеште после продолжительной болезни. На счету бизнесмена производство культовых фильмов: «Терминатор» (третья и четвёртая части), «Рэмбо: Первая кровь» и «Крепкий орешек: Возмездие».

Кинодеятелю было 74 года. Вайна известен многолетним сотрудничеством с американским кинопродюсером Марио Кассаром. Дуэт часто приглашал на главные роли Арнольда Шварценеггера.

В 2011-м власти страны объявили его комиссаром правительства по развитию кинематографа, сообщает Hungary Today.

Ранее News.ru сообщал об уходе из жизни российского режиссёра Рашида Давлетшина. Документалист возглавлял Пермское отделение Союза кинематографистов РФ. Деятелю культуры было 63 года. На его счету около 30 научно-популярных лент: «Бурозубки», «Танго для «ЗК», «Улочка», «Отвори мне дверь покаяния» и многие другие.


#сша #терминатор
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