Умер неофициальный король Франции

https://news.ru/storage/news/96c37db05feb6105693508af32f473e0/cb374d37-46ee-458f-a99c-75896fb023e6_850.jpg скриншот youtube.com

Генрих Орлеанский

Принц Генрих Орлеанский, граф Парижский, герцог Франции, потомок короля Луи-Филиппа I скончался в возрасте 85 лет. По мнению французских роялистов, с 1999 года он был королём.

«С грустью сообщаю вам о кончине моего отца, графа Парижского, которая случилась сегодня утром», — приводит газета Le Figaro слова его сына Жана.

Принц Генрих родился в 1933 году в Бельгии. Он являлся главой Орлеанского королевского дома из Бурбонской династии. Принц Генрих — бывший военный. Он участвовал в Алжирской войне. Кроме того, он являлся писателем и выпустил семь книг.

Как ранее писал News.ru, бывший агент ЦРУ Тони Мендес скончался в Мэриленде на 79-м году жизни. Экс-агент умер в доме престарелых. Он страдал от болезни Паркинсона. Мендес работал на ЦРУ с 1965 года. Он занимался разработкой различных документов, которые использовали для проведения операций на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии. В 1979 году исламская молодежь захватила посольство США в Тегеране. Около 60 американцев стали заложниками. Их удерживали в течение 444 дней. Тони Мендес участвовал в эвакуации американских дипломатов из Ирана.