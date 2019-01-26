Умер Мишель Легран

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Мишель Легран

На 87-м году жизни умер французский композитор, пианист, аранжировщик, дирижёр и певец Мишель Легран.

Как передаёт Agence France-Presse со ссылкой на пресс-секретаря музыканта, Легран умер ночью в Париже.

Композитор является автором более 200 саундтреков к фильмам. Среди его наград — пять премий «Грэмми», три «Оскара» и номинация на «Эмми». Когда музыканту исполнилось 22 года, его альбом «I Iove Paris» был признан самой продаваемой пластинкой с инструментальной музыкой. Одно из самых известных произведений Леграна — музыка к фильму «Шербурские зонтики».

Ранее News.ru писал, что заслуженный деятель искусств России, ведущий лектор-музыковед Московской филармонии Светлана Виноградова скончалась на 93-м году жизни в Москве. Около 70 лет она вела активную творческую деятельность, филармонический концерт с её участием был запланирован в этом месяце.