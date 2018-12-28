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Умер израильский писатель Амос Оз

Амос Оз Xinhua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Амос Оз

в мире [ версия для печати ]

Автор книг «Чёрный ящик», «Сказка о любви и тьме» и «На земле Израиля» скончался от рака, ему было 79 лет.

«Он был автором 18 книг на иврите и сотен статей для газет по всему миру», — пишет The Guardian.

В большинстве его работ затрагивалось непростое отношение людей к современной политике Израиля.

Ранее News.ru писал, что профессор Российской академии музыки (РАМ) имени Гнесиных Вера Ныркова скончалась на 101-м году жизни. Вера Ныркова заведовала кафедрой фортепиано в Гнесинке около 40 лет — с 1969 по 2010 год. Она также является автором научных публикаций и методических основ курса фортепиано для студентов.


#израиль #ПИСАТЕЛЬ #ПОХОРОНЫ
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