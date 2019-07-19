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Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» одерживает уверенную победу на внеочередных выборах в Верховную раду. Это значит, что по их итогу глава государства получит полный контроль над страной, считают политологи.

Партия президента выиграла примерно половину или даже больше округов. Кандидаты от «Слуги народа» побеждали очень сильных и известных в округах депутатов, притом что сами особой избирательной кампании не вели. Эта...