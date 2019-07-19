Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано умер на 73-м году жизни. Японский дипломат возглавлял агентство с 2009 года.
Секретариат МАГАТЭ с сожалением сообщает об уходе из жизни генерального директора Юкия Амано, —
сообщилапресс-служба организации.
Отмечается, что флаг МАГАТЭ будет в этот день приспущен.
Как писал News.ru днём ранее, глава МАГАТЭ Юкия Амано намеревался досрочно сложить свои полномочия из-за проблем со здоровьем. Выборы нового главы МАГАТЭ могут быть назначены на апрель 2020 года.