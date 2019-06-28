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Экс-президент Черногории Момир Булатович, занимавший пост в 1990-1998 годах, ушёл из жизни.

Булатовичу было 62 года. Он родился в 1956 году в Белграде. Окончил экономический факультет в Подгорице. В 1989 году его избрали председателем президиума Союза коммунистов Черногории, передаёт РИА Новости .

Как ранее писал News.ru, советский и российский историк Андрей Сахаров умер на 90-м году жизни. Он был видным специалистом по отечественной истории с древнейших времен до наших дней. За свой вклад в науку он был награждён орденами «Знак Почета», Дружбы Народов и «За заслуги перед Отчеством» IV степени.