USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,284 $   Brent56.92 $ Bitcoin3,828.48 $
МОСКВА-6°C07:07
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Умер экс-глава Пентагона Гарольд Браун

wikipedia.org

в мире [ версия для печати ]

Бывший министр обороны США Гарольд Браун, заложивший основу договоров о сокращении наступательных вооружений (СНВ), скончался в своём загородном доме. Ему был 91 год.

Экс-глава Пентагона умер на своём ранчо в Санта-Фе, штат Калифоорния. Причиной смерти стал рак поджелудочной железы, пишет New York Times со ссылкой на его дочь Дебору Браун.

Браун возглавлял Пентагон во время президентства Джимми Картера в 1977—1981 годах. В 1978 году при посредничестве Брауна подписано Кэмп-Дэвидское соглашение, в результате которого в 1979 году главы Израиля и Египта Менахем Бегин и Анвар Садат подписали договор о мире.

При его посредничестве были заключены два Договора об ограничении стратегических вооружений (ОСВ) — при президенте Ричарде Никсоне в 1972 году и при Картере в 1979-м. На основе этих договоров были позже подписаны договоры о сокращении наступательных вооружений (СНВ).

Как писал News.ru, в конце декабря в возрасте 112 лет умер Ричард Овертон, самый старый в США ветеран Второй мировой войны. Он также был самым долгоживущим мужчиной в стране.


#сша #смерть #Пентагон #министр
самое читаемое
происшествия
Перепланировка могла вызвать обрушение дома на Урале
спорт
WADA заподозрили в мошенничестве


читайте также
в мире 23:28, 5 декабря 2018
Прощание с Бушем-старшим прошло в Вашингтоне
в мире 08:06, 22 ноября 2018
Умер старейший ветеран США
общество 02:03, 22 ноября 2018
Умер глава бывшего ГРУ
Лента новостей
общество 07:02
Синоптики предупредили москвичей о похолодании
спорт 07:01
Хоккеисты Финляндии вырвали у США золото МЧМ
в мире 06:29
Боевики хотят отбить город у сирийской оппозиции
экономика 06:22
Индия приготовила экспорту из США карательные пошлины
в мире 05:44
Украина становится серьёзной головной болью для США и ЕС
Другие новости
в мире 06:29
Боевики хотят отбить город у сирийской оппозиции
в мире 05:44
Украина становится серьёзной головной болью для США и ЕС
в мире 05:39
Абэ напомнил о плюсах договора с Россией для США
в мире 04:22
Люди погибли от взрыва в Мариуполе
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top