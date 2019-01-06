Умер экс-глава Пентагона Гарольд Браун

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Бывший министр обороны США Гарольд Браун, заложивший основу договоров о сокращении наступательных вооружений (СНВ), скончался в своём загородном доме. Ему был 91 год.

Экс-глава Пентагона умер на своём ранчо в Санта-Фе, штат Калифоорния. Причиной смерти стал рак поджелудочной железы, пишет New York Times со ссылкой на его дочь Дебору Браун.

Браун возглавлял Пентагон во время президентства Джимми Картера в 1977—1981 годах. В 1978 году при посредничестве Брауна подписано Кэмп-Дэвидское соглашение, в результате которого в 1979 году главы Израиля и Египта Менахем Бегин и Анвар Садат подписали договор о мире.

При его посредничестве были заключены два Договора об ограничении стратегических вооружений (ОСВ) — при президенте Ричарде Никсоне в 1972 году и при Картере в 1979-м. На основе этих договоров были позже подписаны договоры о сокращении наступательных вооружений (СНВ).

Как писал News.ru, в конце декабря в возрасте 112 лет умер Ричард Овертон, самый старый в США ветеран Второй мировой войны. Он также был самым долгоживущим мужчиной в стране.