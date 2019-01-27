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Умер бывший полпред президента России в Мордовии

www.mordovmedia.ru

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Бывший полномочный представитель президента России в Мордовии Валентин Конаков скончался на 80-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

«Валентин Конаков, к сожалению, умер. Похороны во вторник», —  сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

Валентин Конаков занимал пост полпреда с 1993 по 2000 годы. После этого семь лет находился на должности вице-премьера в правительстве Мордовии.В 2007 году Конаков был избран первым заместителем председателя Госсобрания республики. С 2010 года по декабрь 2011 года он возглавил главный законодательный орган республики. А в 2012 году ушёл в НИИ регионологии Мордовского государственного университета им. Огарева.

Как ранее писал News.ru, от сердечно-сосудистой недостаточности в возрасте 54 лет скончался Владимир Черников, один из самых примечательных чиновников первого срока Собянина в качестве мэра Москвы. Он был государственным советником Российской Федерации 2-го класса.


#Мордовия #полпред
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