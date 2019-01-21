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Умер бывший агент ЦРУ Тони Мендес

Olivier Douliery/CNP/AdMedia/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Бывший агент ЦРУ Тони Мендес скончался в Мэриленде на 79-м году жизни.

Бывший агент умер в доме престарелых. Он страдал от болезни Паркинсона. Об этом сообщает The Washington Post.

Мендес работал на ЦРУ с 1965 года. Он занимался разработкой различных документов, которые использовали для проведения операций на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии. В 1979 году исламская молодежь захватила посольство США в Тегеране. Около 60 американцев стали заложниками. Их удерживали в течение 444 дней. Тони Мендес участвовал в эвакуации американских дипломатов из Ирана.

Как ранее писал News.ru, бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус считает, что президент РФ Владимир Путин является «самым большим подарком для НАТО со времен окончания холодной войны». По его мнению, политика российского лидера оправдывает существование альянса и делает США опорой для многих стран. По словам генерала, Вашингтон делает для НАТО гораздо больше, чем остальные члены альянса, и критикует их за то, что недостаточно спонсируют эту военную организацию.


#сша #цру #агент
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