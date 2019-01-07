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Умер британский актёр Уильям Морган Шеппард

Кадр из фильма «Эльвира - повелительница тьмы» NBC Productions

Кадр из фильма «Эльвира - повелительница тьмы»

в мире [ версия для печати ]

В США скончался британский актёр Уильям Морган Шеппард. Ему было 86 лет.

Издание Daily Mirror сообщило, что знаменитый актёр умер в Лос-Анджелесе. У него остались жена и дети. Один из его сыновей, Марк Шеппард, многим известен по роли Кроули в сериале «Сверхъестественное».

Уильям Морган Шеппард родился в столице Великобритании в 1932 году. Около 12 лет он работал помощником художника в Королевской шекспировской компании и снимался в бродвейских постановках. Он снялся в более чем 45 фильмах, включая кинокартины «Трансформеры», «Престиж» и «Звездный путь». Шеппард также увлекался работой на радио.

Подробности о причинах смерти Уильяма Моргана Шеппарда пока отсутствуют.

Ранее News.ru писал, что умер экс-министр обороны Израиля Моше Аренс. Израильский политик внёс огромный вклад в развитие израильской демократии. Он стал инициатором разрешения национальным меньшинствам создавать собственные партии. Неоценим и вклад Моше Аренса в укрепление Армии обороны Израиля и развитие оборонной промышленности. Аренс был противником одностороннего ухода из Иудеи и Самарии и Газы.


#сша #смерть #ВЕЛИКОБРИТАНИЯ #АКТЕР
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