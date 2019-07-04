https://static.news.ru/photo/ce739b7c-9e35-11e9-abeb-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Oscar Gonzalez/Global Look Press

Известный актёр Артуро Фернандес скончался в Испании. Он умер на 91-м году жизни.

Последние дни своей жизни Фернандес провёл в больнице, где боролся с заболеванием, сообщает газета ABC . На счету артиста роли в таких фильмах, как «Лучшие времена», «Девушка в бассейне» и «Обнажённый брак». Также актёр играл в театре. Его профессиональная деятельность продолжалась до апреля 2019 года. После этого у него возникли проблемы со спиной, из-за чего актёр был вынужден лечь в больницу.

Ранее News.ru писал, что сценарист, режиссёр и актёр Василий Панин умер в Боткинской больнице Москвы, ему было 83 года.