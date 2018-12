Британский актёр Дональд Моффет умер в Сонной Лощине

Британский актёр, двукратный лауреат премии «Тони», Дональд Моффет умер в США. Мужчина ушёл из жизни в Сонной Лощине, штат Нью-Йорк.

Артист скончался в возрасте 87 лет, пишет BloodyDisgusting. По словам его дочери, причиной трагедии является перенесённый пожилым человеком инсульт.

Моффет родился 26 декабря 1930 года в английском графстве Девон, в Плимуте. Учился в лондонской Королевской академии драматического искусства. Выступать на сцене начал в театре Old Vic. В Соединённые Штаты переехал в 1956-м вместе с первой супругой американкой, актрисой Энн Мэррей и устроился работать на знаменитый Бродвей.

