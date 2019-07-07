https://static.news.ru/photo/1a960708-a091-11e9-bde9-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Liang Youchang/Xinhua/Global Look Press

Решение Ирана превысить уровень обогащения урана было ожидаемым, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По его словам, иранская сторона действует транспарентно.

Иранцы заранее объявили о своих шагах и теперь их реализуют, так что сюрпризом это ни для кого не стало, — подчеркнул он.

Ульянов также сообщил, что доклад МАГАТЭ об уровне обогащения урана в Иране могут озвучить в ходе специальной сессии совета управляющих агентства 10 июля.

Видимо, МАГАТЭ осуществит замеры и доложит совету управляющих о результатах, — сказал он в комментарии РИА Новости .

Как писал News.ru, ранее руководитель международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что только Соединённые Штаты Америки могут спасти договорённости по иранской ядерной сделке.