Решение Ирана превысить уровень обогащения урана было ожидаемым, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
По его словам, иранская сторона действует транспарентно.
Иранцы заранее объявили о своих шагах и теперь их реализуют, так что сюрпризом это ни для кого не стало, — подчеркнул он.
Ульянов также сообщил, что доклад МАГАТЭ об уровне обогащения урана в Иране могут озвучить в ходе специальной сессии совета управляющих агентства 10 июля.
Видимо, МАГАТЭ осуществит замеры и доложит совету управляющих о результатах, — сказал он в комментарии
РИА Новости.
Как писал News.ru, ранее руководитель международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что только Соединённые Штаты Америки могут спасти договорённости по иранской ядерной сделке.