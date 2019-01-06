Улицы Киева предложили назвать в честь Варфоломея и Филарета

https://news.ru/storage/news/9e086b05ca41cc121f0fa1f06d56c426/a8be00a3-7620-4066-aa70-e5009c678c57_850.jpg Altan Gocher/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Патриарх Варфоломей

Депутат Верховной рады и лидер Радикальной партии Олег Ляшко предложил назвать улицы Киева в честь константинопольского патриарха Варфоломея и главы Православной церкви Украины Филарета.

Политик выразил уверенность, что день получения томоса (указа) об автокефалии ПЦУ уже «вошёл в историю как день восстановления справедливости». Он объяснил это тем, что «Русь крестилась именно в Киеве».

При этом народный избранник считает честным увековечить в истории и тех людей, которые приблизили это событие.

«Лучшим напоминанием о великом деле, которое сделали эти люди, будет переименование улиц в Киеве в их честь. Призываю Киевский горсовет рассмотреть этот вопрос на ближайшей сессии», — написал парламентарий на своей странице в Facebook.

Ранее, как сообщал News.ru, константинопольским патриархом Варфоломеем был в торжественной обстановке подписан, а затем и вручён предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию томос об автокефалии. Свиток будет впервые публично продемонстрирован в киевском соборе Святой Софии. Произойдёт это после рождественской литургии с участием Епифания.