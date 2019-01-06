USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,284 $   Brent56.92 $ Bitcoin3,861.72 $
МОСКВА-7°C17:53
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Улицы Киева предложили назвать в честь Варфоломея и Филарета

Патриарх Варфоломей Altan Gocher/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Патриарх Варфоломей

в мире [ версия для печати ]

Депутат Верховной рады и лидер Радикальной партии Олег Ляшко предложил назвать улицы Киева в честь константинопольского патриарха Варфоломея и главы Православной церкви Украины Филарета.

Политик выразил уверенность, что день получения томоса (указа) об автокефалии ПЦУ уже «вошёл в историю как день восстановления справедливости». Он объяснил это тем, что «Русь крестилась именно в Киеве».

При этом народный избранник считает честным увековечить в истории и тех людей, которые приблизили это событие.

«Лучшим напоминанием о великом деле, которое сделали эти люди, будет переименование улиц в Киеве в их честь. Призываю Киевский горсовет рассмотреть этот вопрос на ближайшей сессии», — написал парламентарий на своей странице в Facebook.

Ранее, как сообщал News.ru, константинопольским патриархом Варфоломеем был в торжественной обстановке подписан, а затем и вручён предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию томос об автокефалии. Свиток будет впервые публично продемонстрирован в киевском соборе Святой Софии. Произойдёт это после рождественской литургии с участием Епифания.


#украина #киев #пцу #патриархВарфаломей #ОлегЛяшко #митрополитФиларет
самое читаемое
происшествия
Перепланировка могла вызвать обрушение дома на Урале
спорт
WADA заподозрили в мошенничестве


читайте также
в мире 20:26, 5 января 2019
Лицо Порошенко на подписании томоса стало интернет-мемом
общество 18:21, 5 января 2019
Протодиакон Кураев упрекнул в расколе патриарха Кирилла
в мире 17:38, 5 января 2019
Поклонская назвала нацистской новую церковь Украины
Лента новостей
в мире 17:50
Премьер Чехии обвинил посла Китая во лжи
общество 17:45
Военно-Грузинскую дорогу частично открыли для транспорта
в мире 17:35
Езиды высказались против вывода войск США из Сирии
в мире 17:34
Сигнал тревоги сработал в аэропорту Лондона
общество 17:32
Врачи из Петербурга лидируют в России по мини-футболу
Другие новости
в мире 17:50
Премьер Чехии обвинил посла Китая во лжи
в мире 17:35
Езиды высказались против вывода войск США из Сирии
в мире 17:34
Сигнал тревоги сработал в аэропорту Лондона
в мире 17:24
ОАЭ предоставят Пакистану многомиллиардный кредит
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top