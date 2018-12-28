Улицу и целый район переименуют в честь рэперов в США

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В Нью-Йорке улица и район получат имена культовых хип-хоп исполнителей.

Улица в Бруклине будет переименована в честь знаменитого уроженца этой местности — The Notorious B.I.G. А имя хип-хоп группы Wu-Tang Clan получит целый район в Статен-Айленде, в Нью-Йорке, информирует Rolling Stone.

Ранее News.ru писал о том, что трек российского хип-хоп-исполнителя Big Baby Tape «Gimme The Loot» занял первую строчку на сайте Genius. По числу просмотров песня 18-летнего рэпера из Москвы обогнала хиты Леди Гаги, Арианы Гранде и других западных звёзд. Страницу с текстом бэнгера посетили 140 тыс. человек. Среди комментариев большое количество хвалебных отзывов, в том числе от американских слушателей.