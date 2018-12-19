Уличного художника Бэнкси подозревают в новом шедевре

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Стены одного из зданий британского города Порт-Толбот стали живописней благодаря новому граффити. Творение может принадлежать знаменитому художнику Бэнкси.

Сам любитель уличного изобразительного искусства пока не подтвердил авторство, сообщает Press Association. Фото работы размещено в Instagram пользователем paulhouhton13.

На кирпичной кладке изображён ребёнок рядом с горящим контейнером. Около мальчика лежат зимние санки.

Ранее News.ru сообщал о продаже на аукционе Sotheby’s картины Рембрандта «Этюд головы юноши». Полотно стало самым дорогим лотом прошедших торгов. Анонимный покупатель ради шедевра расстался с £9,48 млн.