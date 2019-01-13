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Ультраправая партия предлагает Германии выйти из ЕС

Jens Jeske/jens-jeske.de/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) составила программу, с которой пойдет на выборы в Европейский парламент. В ней прописана возможность выхода страны из ЕС в случае, если Европейский союз не будет радикально изменен.

«Если наши основные предложения по реформам существующей системы ЕС в надлежащее время не будут осуществлены, то нам кажется необходимым в качестве последнего варианта выход Германии», — говорится в программе.

В программе партии также отмечается, что возможен упорядоченный роспуск Европейского союза и создание нового европейского экономического сообщества. Большинство членов партии АдГ поддержали данный пункт на съезде, который проходил в городе Ризе, сообщает агентство DPA.

Как ранее писал News.ru, посол США в Германии Ричард Гренелл пригрозил Германии санкциями из-за газопровода. Он направил немецким компаниям письма, в которых предупредил их о возможных санкциях, если они будут поддерживать реализацию «Северного потока — 2». Американский дипломат заявил, что Соединённые Штаты выступают против строительства газопровода, так как он «несёт серьезные геополитические последствия» для европейских союзников и партнёров Вашингтона. 


#германия #ЕС #партия #ФРГ
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