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На боевое дежурство в украинские вооружённые силы поступил беспилотник Spectator-М1, оснащение которым ВСУ постоянно откладывалось из-за несогласованных действий.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «Укроборонпрома».

В ходе модернизации беспилотный комплекс получил новый тепловизор, совершенную станцию управления, а также уменьшенный вес, что позволяет ему находиться в воздухе больше времени, — сообщили в пресс-службе концерна.

Благодаря сравнительно небольшим габаритам Spectator-М1, малой эффективной площади рассеивания, а также специальному маркировочному цвету фюзеляжа беспилотник сможет достаточно долгое время оставаться незаметным, уточнили в «Укроборонпроме».

Как сообщал ранее News.ru, ВСУ вплотную подступили к окраинам Донецка. Об этом журналистам рассказал пресс-офицер 24-й бригады ВСУ Назар Ильницкий.