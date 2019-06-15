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Президент Украины Владимир Зеленский просит помощи пользователей Facebook, чтобы определиться с чиновником на пост главы Львовской облгосадминистрации. Претендента всего три: 43-летний замдиректора «Западэнерго» и директор Бурштынской ТЭС Денис Шмигаль, 38-летний бизнесмен Максим Козицкий и 35-летний адвокат Маркиян Мальский.

Хочу узнать ваше мнение об этих господах. Что вы знаете или слышали об их репутации, менеджерских и моральных качествах? Да и вообще — кто вам больше нравится? — спрашивает президент...