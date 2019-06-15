На боевое дежурство в украинские вооружённые силы поступил беспилотник Spectator-М1, оснащение которым ВСУ постоянно откладывалось из-за несогласованных действий.
Об этом сообщает
В ходе модернизации беспилотный комплекс получил новый тепловизор, совершенную станцию управления, а также уменьшенный вес, что позволяет ему находиться в воздухе больше времени, — сообщили в пресс-службе концерна.
Благодаря сравнительно небольшим габаритам Spectator-М1, малой эффективной площади рассеивания, а также специальному маркировочному цвету фюзеляжа беспилотник сможет достаточно долгое время оставаться незаметным, уточнили в «Укроборонпроме».
Как сообщал ранее News.ru, ВСУ вплотную подступили к окраинам Донецка. Об этом журналистам рассказал пресс-офицер 24-й бригады ВСУ Назар Ильницкий.