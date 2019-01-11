Украину ждёт пенсионная реформа

https://news.ru/storage/news/9bc1fbf59f6e30c6fb3e306ea090d93e/881d1205-1a73-4fd1-8c90-fccf022927a2_850.jpg Валерий Шарифулин/ТАСС эксклюзивы

Руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов назвал уменьшение пенсий на Украине результатом того, что Украина послушно следует рецепту Международного валютного фонда, который все эти изменения в пенсионной системе продиктовал.

«Люди, по сути, уехали с Украины, а когда они вернутся на родину, отработав, к примеру, в Италии или в Польше сторожем или сборщиком яблок, они окажутся в ситуации, что украинское государство им ничего не должно. Возникает ситуация, когда им пенсию можно и не назначать. В целом это соответствует политике МВФ, который говорит, что социальные расходы государства — это главная причина всех проблем, то есть надо урезать эти расходы», — рассказал эксперт News.ru.

Колташов полагает, что Порошенко и его администрация используют последствия «революции достоинства» и последовавшую за ней экономическую катастрофу, из-за которой люди были вынуждены искать заработки за границей. Вместе с тем политолог отмечает, что Порошенко смягчал всё то, что должно было произойти, а с переизбранием его на новый срок ситуация только усугубится.

«Представьте себе масштабы катастрофы, которая накроет Украину после переизбрания Порошенко. Я думаю, что будет дальнейшее падение уровня жизни и уменьшение пенсий. Тем более за пределами Украины находится семь миллионов украинцев. Нет никаких сомнений, что это число вырастет», — считает Колташов.

По мнению эксперта, Порошенко не выполнил ни одного обещания, потому что у него нет ни средств, ни желания их выполнять.

«Никаких подарков нет, просто на некоторое время отложены „страшные деяния“ — в том числе и в отношении пенсий и пенсионеров. Не исключено, что на Украине пройдёт такая пенсионная реформа, которая вообще ликвидирует массово пенсионеров как класс», — полагает эксперт.

Ранее News.ru писал о том, что лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук сообщил о двукратном снижении размера пенсий и прожиточного минимума в стране за пять лет.