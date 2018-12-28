USD  68.8865 EUR  78.5237
GOLD1,277 $   Brent53.88 $ Bitcoin3,638.90 $
МОСКВА-9°C05:22
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Украину и север Крыма разделила стена

Tarasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

На российско-украинском участке границы в Крыму завершено возведение заграждения. Кроме того, специалисты подключили и полностью настроили сложнейшую систему сигнализационных датчиков.

«Целесообразность применения и использования комплексов охраны на крымском участке государственной границы обусловлена рядом угроз», - сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского пограничного управления ФСБ.

По словам собеседницы агентства, строительство забора связано с попытками прорыва диверсионно-разведывательных групп со стороны Украины. Заграждение также пресечёт любые попытки создания каналов перемещения через границу оружия, боеприпасов, табачной и алкогольной продукции, а также наркотиков.

Ранее News.ru писал о том, что депутат Госдумы, экс-генпрокурор Крыма Наталья Поклонская обнаружила парадокс в развитии полуострова. Согласно её наблюдениям, Крым в составе Украины был открыт всему миру, но «тихо загибался», а в составе России он активно развивается вопреки санкциям.


#украина #россия #крым #граница #ограничениедвижения
самое читаемое
спорт
Кабаева дала совет Медведевой
шоу-бизнес
Башаров сломал нос очередной жене


читайте также
общество 17:20, 27 декабря 2018
Опоры Крымского моста защитили от столкновения с судами
в мире 07:08, 26 декабря 2018
В Норвегии призвали Запад признать Крым российским
политика 04:29, 26 декабря 2018
Поклонская увидела парадокс в развитии Крыма
Лента новостей
в мире 05:06
Одна из создателей телескопа «Хаббл» умерла в США
экономика 04:49
Кофе на АЗС принёс «Роснефти» дополнительные миллиарды
происшествия 04:41
Непогода оставила без света жителей Камчатки и Сахалина
экономика 03:53
Названо имя нового председателя совета директоров РУСАЛа
шоу-бизнес 03:47
Певица Рита Дакота пострадала в ДТП из-за таксиста
Другие новости
в мире 05:06
Одна из создателей телескопа «Хаббл» умерла в США
в мире 03:29
Сотрудничество с МВФ увеличило внешний долг Украины
в мире 02:27
Захват Киевом «серой зоны» в Донбассе оказался пиар-акцией
в мире 02:01
Семья осталась без квартиры из-за кредита на мобильный телефон
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top