Украину и север Крыма разделила стена

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На российско-украинском участке границы в Крыму завершено возведение заграждения. Кроме того, специалисты подключили и полностью настроили сложнейшую систему сигнализационных датчиков.

«Целесообразность применения и использования комплексов охраны на крымском участке государственной границы обусловлена рядом угроз», - сообщили РИА Новости в пресс-службе крымского пограничного управления ФСБ.

По словам собеседницы агентства, строительство забора связано с попытками прорыва диверсионно-разведывательных групп со стороны Украины. Заграждение также пресечёт любые попытки создания каналов перемещения через границу оружия, боеприпасов, табачной и алкогольной продукции, а также наркотиков.

Ранее News.ru писал о том, что депутат Госдумы, экс-генпрокурор Крыма Наталья Поклонская обнаружила парадокс в развитии полуострова. Согласно её наблюдениям, Крым в составе Украины был открыт всему миру, но «тихо загибался», а в составе России он активно развивается вопреки санкциям.