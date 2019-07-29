https://static.news.ru/photo/e538d7c4-880e-11e9-b309-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар после призыва к военному вторжению в Россию, чтобы поддержать «новые демократические власти», стал объектом насмешек в Сети.

На своей странице в Facebook он посоветовал киевским властям как можно скорее приступить к обучению украинских военнослужащих, которые будут участвовать в наступлении, российским законам, чтобы в рамках законодательства действовать на территории чужой страны. Журналист рекомендовал действовать быстро, так как «части из Крыма, Донбасса и Ростова не должны быть переброшены к Москве для подавления революции».

Спасибо за вечер юмора, — прокомментировала заявление Кухара одна из комментаторов.

Многие пользователи также отметили, что после подобных предложений по сравнению с бывшим шеф-редактором Forbes померк даже «Квартал 95» президента Украины Владимира Зеленского. При этом комментаторы с юмором отнеслись к высказыванию Кухара и предположили, что Минздрав Украины, вероятно, не закупил успокоительные, поэтому журналиста потянуло на подобные мысли.

Переплюнул Петросяна и Зеленского! Браво! Можно клоуна этого заказать на корпоратив? — поинтересовался пользователь Facebook.

Кроме того, Кухару в шутку посоветовали не пытаться управлять государством, так как он просто не умеет этого делать.

Каждая кухарка может уметь управлять государством. Кухар — нет, — заключил один из подписчиков.

Комментаторы также пришли к выводу, что подобное заявление журналист сделал для того, чтобы попытаться угодить кому-то из политиков, но при этом, если посыл останется без внимания, он может заявить, что просто пошутил.

Как писал News.ru, обвинение Госпогранслужбой Украины российских пограничников в том, что они по ночам освещают украинские корабли в Азовском море «зелёным лучом», рассмешило пользователей Сети. Украинские пограничники якобы с ужасом ждут очередных «сеансов», которые начинаются после 21 часа и продолжаются несколько минут. Они признались, что «приняли соответствующие меры по защите жизни и здоровья персонала» и пожаловались на происходящее в военную прокуратуру.