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Украинского силовика взяли в плен в ДНР

Sandro Maddalena/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Начальник пресс-службы управления Народной милиции Донецкой народной республики Даниил Безсонов заявил, что подразделения ДНР взяли в плен украинского силовика на юге Донецкой области.

Он рассказал, что украинская диверсионная группа из четырёх боевиков попыталась приблизиться к позициям ДНР, но нарвалась на сигнальную мину.

«Трое боевиков незамедлительно бежали, бросив своего сотоварища. Сейчас он находится у нас», — заявил Безсонов.

Ранее подразделения самопровозглашённой Донецкой народной республики взяли в плен украинского силовика, который надеялся в одиночку атаковать их позиции. В Народной милиции ДНР отметили, что украинец находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как писал News.ru, МЧС и силовые ведомства самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик проведут совместные учения. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. При этом он отметил, что в случае агрессии с украинской стороны силовики ЛНР оперативно отреагируют контрмерами и дадут адекватный ответ.


#украина #ДНР #военнаяоперация #пленные
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