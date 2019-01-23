Украинского силовика взяли в плен в ДНР

Начальник пресс-службы управления Народной милиции Донецкой народной республики Даниил Безсонов заявил, что подразделения ДНР взяли в плен украинского силовика на юге Донецкой области.
Он рассказал, что украинская диверсионная группа из четырёх боевиков попыталась приблизиться к позициям ДНР, но нарвалась на сигнальную мину.
«Трое боевиков незамедлительно бежали, бросив своего сотоварища. Сейчас он находится у нас», — заявил Безсонов.
Ранее подразделения самопровозглашённой Донецкой народной республики взяли в плен украинского силовика, который надеялся в одиночку атаковать их позиции. В Народной милиции ДНР отметили, что украинец находился в состоянии алкогольного опьянения.
Как писал News.ru, МЧС и силовые ведомства самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик проведут совместные учения. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. При этом он отметил, что в случае агрессии с украинской стороны силовики ЛНР оперативно отреагируют контрмерами и дадут адекватный ответ.