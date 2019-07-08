https://static.news.ru/photo/246af758-a16c-11e9-89ef-fa163e074e61_1024.jpg Фото: instagram.com/newsone_tv

Украинский телеканал NewsOne заявил об отмене телемарафона с коллегами из России. В качестве причины называются угрозы прямой физической расправы с журналистами.

В отношении нашего телеканала была начата массированная информационная атака. В ход пошли заявления об акциях протеста возле канала, а с вечера 7 июля — и прямые угрозы физической расправы в отношении журналистов и их близких, — говорится в заявлении телеканала.

Из-за угроз украинские журналисты заявили, что прекращают работу над подготовкой телемоста:

В связи с информационной кампанией против своих журналистов, угрозой нападения на канал и использованием его имени в предвыборной кампании ряда украинских партий, мы вынуждены прекратить подготовку телемарафона.

Телемост «Нам надо поговорить» был намечен на 12 июля. Разговор должен был пойти вокруг острых проблем между государствами, но без политиков.

Его ведущими должны были стать далёкие от политики Андрей Малахов и Мария Ситтель (телеканал «Россия». — Ред.). Поэтому мы считаем, что такие действия в отношении телеканала возвращают Украину во времена прямого запугивания и давления на журналистские свободы, — отмечает украинский телеканал.

NewsOne — это медиа пророссийского политика Виктора Медведчука. Ранее он рассказывал о дружбе с президентом Владимиром Путиным и о том, как глава РФ стал крёстным его дочери.

По его словам, с президентом России они знакомы почти 20 лет. За это время они встречались много раз и поняли, что их взгляды во многом совпадают. На момент их знакомства Медведчук занимал должность заместителя председателя Верховной рады Украины, а Путин уже был президентом.