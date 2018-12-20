Украинское село перешло в автокефальную церковь

Жители села Шишковцы Черновицкой области вместе со священником объявили о переходе из Украинской православной церкви Московского патриархата во вновь созданную автокефальную Православную церковь Украины. Своё решение они озвучили на общем собрании прихода после голосования, где против высказался всего один человек.
В сходе участвовали около сотни местных жителей, они собрались в церкви Рождества Пресвятой Богородицы. Решение прихожан поддержал и священник, сообщает информагентство «АСС» со ссылкой на местную обладминистрацию.
Это первая и пока единственная церковная община в области, которая пошла на такой шаг.
Ранее, как сообщал News.ru, президент Украины Пётр Порошенко высказал мнение, что верующие должны сделать выбор не между двумя церквями, а между Россией и Украиной. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, в свою очередь, призвал предстоятелей поместных церквей не признавать результаты Объединительного собора в Киеве.