https://static.news.ru/photo/fe6caeb4-ab0e-11e9-91d9-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сотрудники посольства Украины в Индии испортили все имеющиеся бюллетени предстоящих выборов в Верховную раду, сообщили в МИДе страны. Они проставили на бумаги печати, предназначенные для президентского голосования.

В министерстве отметили, что диппредставительства были предупреждены о недопустимости подобных действий, передаёт « Левый берег ». Штампы должны были сдать в ведомство сразу после завершения выборов.

Проведение голосования, намеченного на 21 июля, оказалось под угрозой. Ответственность за случившееся несёт лично посол.

Ранее News.ru писал, что более 700 бюллетеней было испорчено в Житомирской области перед внеочередными выборами в Верховную раду Украины. Инцидент произошёл на одном из избирательных участков в городе Новоград-Волынский. Члены избиркома ошибочно поставили в бюллетенях штамп «выбыл» напротив фамилии кандидата в депутаты Александра Гонгальского, хотя баллотироваться отказался Александр Навроцкий.